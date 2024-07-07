Сколько новых отелей будет построено в Крыму — министр курортов

«В республике благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года по сегодняшний день модернизированы более 180 отелей и санаториев, в том числе благодаря нулевой ставке НДС. Также строятся новые отели. Только в 2024 году свои двери для гостей открыли два новых отеля суммарно на 62 номера в Алуште и Симферополе», — сказал он.