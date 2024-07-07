Сколько новых отелей будет построено в Крыму — министр курортов

«В республике благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года по сегодняшний день модернизированы более 180 отелей и санаториев, в том числе благодаря нулевой ставке НДС. Также строятся новые отели. Только в 2024 году свои двери для гостей открыли два новых отеля суммарно на 62 номера в Алуште и Симферополе», — сказал он.
Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму, подчеркнул министр. За 10 лет в Республике Крым в составе Российской Федерации на полуострове построено более 70 новых гостиниц и санаториев, модернизировано 560 таких объектов.
«Согласно целевым показателям программы развития курортов и туризма республики до 2030 года, номерной фонд в Крыму должен насчитывать дополнительно еще порядка 20 тысяч новых номеров. Мы будем достигать этих показателей в том числе за счет строительства круглогодичных курортов “Золотые пески России” с 17 отелями на 4500 номеров и “Крымская Ривьера” с отелем на 840 номеров», — добавил Сергей Ганзий.
В Крыму за счет федеральных средств также реализуется программа по реконструкции средств размещения по ставке 3−6 процента годовых и программа по созданию модульных отелей, по которой реализовано уже 11 проектов на 249 номеров. В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.