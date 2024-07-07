Сегодня без дождей? Какой будет погода в Беларуси в воскресенье — прогноз на 7 июля

Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 по востоку до плюс 21 по западу, максимальная днем будет колебаться от плюс 26 до плюс 32 градусов.
Минск
Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Брест
Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза. Температура воздуха +30..+32°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск
Без осадков. Температура воздуха +26..+28°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель
Без осадков. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно
Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), гроза. Температура воздуха +28..+30°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев
Без осадков. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.