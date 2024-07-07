Сегодня без дождей? Какой будет погода в Беларуси в воскресенье — прогноз на 7 июля

Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.