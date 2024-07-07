Пермский «Амкар» завершил первый круг чемпионата победой над «Ладой»

Футболисты «Амкара» провели заключительный матч первого круга чемпионата Второй лиги. В Перми они одержали победу над «Ладой-Тольятти». В розыгрыше наступает небольшая пауза на три недели.
Игра против «Лады» завершилась победой пермяков со счетом 2:0. В первом тайме отличился Данил Ахатов, во втором — Илья Юрченко. Из-за сильной жары матч прошел в первой половине дня 6 июля.
Следующий матч пермяки проведут только 28 июля, в Казани они встретятся с местным «Соколом». Пермяки перед небольшой паузой занимают второе место в турнирной таблице группового турнира, казанцы после домашнего поражения от кировского «Динамо» опустились на третью позицию.
Как отметил главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко, в команде возможны небольшие изменения, предстоят точечные усиления состава. Необходимо подыскать замену покинувшим «красно-черные» ряды Раджабову, Югалдину, Ушакову.
Футболистов «Амкара» ждет неделя отдыха. Команда приступит к тренировкам с 14 июля, предстоят один-два контрольных матчей.