Пермский «Амкар» завершил первый круг чемпионата победой над «Ладой»

Следующий матч пермяки проведут только 28 июля, в Казани они встретятся с местным «Соколом». Пермяки перед небольшой паузой занимают второе место в турнирной таблице группового турнира, казанцы после домашнего поражения от кировского «Динамо» опустились на третью позицию.