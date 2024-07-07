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Зонт держите наготове: ливни и грозы прогонят жару в Хабаровском крае 8 июля

Новая неделя начнется с дождей и прохлады в Хабаровском крае.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 70% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Лето еще в разгаре, но погода напоминает о своей непредсказуемости. Рекомендуется иметь при себе зонтик, так как в некоторых районах 8 июля ожидаются дожди. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Небо над Хабаровском будет покрыто облаками, синоптики предсказывают кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет от +15 до +17 градусов, а днем ожидается небольшой подъем до +19 +21 градуса. Ветер северо-восточный, его скорость составит от восьми до 13 метров в секунду.

На юге края местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночная температура останется в пределах от +15 до +20 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21 +23 градусов. Ветер восточный, со скоростью от пяти до 14 метров в секунду.

Дождливая погода с ливнями и грозами ожидается в центральный районах. Температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от +11 до +16 градусов, днем она увеличится до +14 +21 градуса. Ветер восточный и северо-восточный, с порывами от пяти до 14 метров в секунду, местами до 15−20 метров в секунду.

В северных районах края переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Ночью температура составит от +6 до +13 градусов, днем ожидается +10 +22 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, скорость от пяти до 14 метров в секунду, с возможными порывами до 15−20 метров в секунду.