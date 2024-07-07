Зонт держите наготове: ливни и грозы прогонят жару в Хабаровском крае 8 июля

Дождливая погода с ливнями и грозами ожидается в центральный районах. Температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от +11 до +16 градусов, днем она увеличится до +14 +21 градуса. Ветер восточный и северо-восточный, с порывами от пяти до 14 метров в секунду, местами до 15−20 метров в секунду.