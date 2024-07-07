Стало известно, в каком возрасте чаще всего женятся в Башкирии.

Напомним, 8 июля ежегодно, начиная с 2008 года, в России отмечается самый добрый и семейный

праздник — День семьи, любви и верности. Он имеет религиозные корни, так как в этот день Русская

православная церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака и еще при жизни стали образцами супружеской верности.