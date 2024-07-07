Стало известно, в каком возрасте чаще всего женятся в Башкирии.

В 2023 году в Башкирии официальный союз заключили 23 747 пар. Традиционно наибольшее количество браков в регионе заключается в возрасте от 20 до 34 лет. Такие данные опубликовал Башстат в преддверии предстоящего 8 июля большого праздника — Дня семьи, любви и верности.
«В прошлом году для заключения первого брака для мужчин был предпочтительнее возраст 22−28 лет, для женщин — 20−25 лет, — сообщили статистики Башкирии. — Как правило, девушки гораздо раньше юношей связывают себя семейными узами. В 2023 году 103 невесты и 6 женихов к счастливому моменту бракосочетания еще не достигли совершеннолетия».
Самыми популярными месяцами для вступления в брак в прошлом году традиционно были все летние месяцы.
Средний возраст вступления в первый брак составил в республике 26,5 лет для женщин и 28,9 лет для мужчин. Однако любви все возрасты покорны. По крайней мере именно так считают 880 женихов и 567 невест старше 60 лет.
«Конечно, после краха семейной жизни не всем удается найти свою новую “половинку”. Тем не менее в 2023 году более 31% мужчин и более 34% женщин повторно вступили в брак», — добавили в Башстате.
Между тем в Башкирии в прошлом году у пар, находившихся в зарегистрированном браке, родилось 29062 младенца (82,1% от общего числа новорожденных): 14954 мальчика и 14108 девочек. И еще 6321 ребенок появился на свет вне брака.
Напомним, 8 июля ежегодно, начиная с 2008 года, в России отмечается самый добрый и семейный
праздник — День семьи, любви и верности. Он имеет религиозные корни, так как в этот день Русская
православная церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака и еще при жизни стали образцами супружеской верности.
С каждым годом праздник становится всё популярнее среди россиян. Мужчины в этот день делают предложение руки и сердца, а пары вступают в законный брак. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный именно 8 июля, будет долгим и счастливым.