Недочеты ремонта устранят на улице Академической в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов после обращения жителей города поручил устранить недочеты ремонта на улице Академическая, который провели в 2023 году. Речь идет о дефектах дорожного полотна, неубранном строительном мусоре, отсутствии зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
— Кроме того, были вопросы по отсутствию тротуара. В прошлом году работы по его обустройству решено было не проводить из-за неудовлетворительного состояния внутренних коммуникаций. МУП «Водоканал» полностью заменит трубопровод. Полноценная пешеходная дорожка от поликлиники до торгового центра «Бум» будет сделана в этом году, будет благоустроена и территория, — говорится в сообщении.
Представители администрации города вместе с подрядчиком осмотрели участки, на которые были жалобы. В ближайшее время строители устранят нарушения за свой счет.