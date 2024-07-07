Недочеты ремонта устранят на улице Академической в Иркутске

— Кроме того, были вопросы по отсутствию тротуара. В прошлом году работы по его обустройству решено было не проводить из-за неудовлетворительного состояния внутренних коммуникаций. МУП «Водоканал» полностью заменит трубопровод. Полноценная пешеходная дорожка от поликлиники до торгового центра «Бум» будет сделана в этом году, будет благоустроена и территория, — говорится в сообщении.