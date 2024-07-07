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Недочеты ремонта устранят на улице Академической в Иркутске

Подрядчик не доделал тротуары и не убрал строительный мусор.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Иркутска Руслан Болотов после обращения жителей города поручил устранить недочеты ремонта на улице Академическая, который провели в 2023 году. Речь идет о дефектах дорожного полотна, неубранном строительном мусоре, отсутствии зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

— Кроме того, были вопросы по отсутствию тротуара. В прошлом году работы по его обустройству решено было не проводить из-за неудовлетворительного состояния внутренних коммуникаций. МУП «Водоканал» полностью заменит трубопровод. Полноценная пешеходная дорожка от поликлиники до торгового центра «Бум» будет сделана в этом году, будет благоустроена и территория, — говорится в сообщении.

Представители администрации города вместе с подрядчиком осмотрели участки, на которые были жалобы. В ближайшее время строители устранят нарушения за свой счет.