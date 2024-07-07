Рассказ выжившего мичмана о спасении с тонущей подлодки «Комсомолец»

«Я остался один на поверхности моря. Рядом никого не видно… Итак, я оказался в холодной воде. Медики позже скажут, что в такой холодной воде люди погибают через 15−20 минут. Я пробыл в воде 40 минут. Одежду с себя не сбрасывал, потому что понимал: даже мокрая материя в какой-то степени держит тепло и сдерживает холод. Но она так сильно тянула вниз, что я быстро терял силы. Неприятными были волны. Есть волны высокие, которые “катают” тебя. А в тот момент волны были с “барашками” и они захлестывали, сбивали дыхание, мешали держаться на поверхности. Кроме того, кругом плавали солярка и масло от подлодки, так что я наглотался и воды, и горюче-смазочных материалов. Но вот появилась крупная волна, которая подбросила меня вверх, и я увидел на горизонте корабли. Был почему-то уверен, что идут спасать только меня. Тогда еще не знал, что спаслись и другие, что в 300 метрах от меня был плот с людьми, и что к нам приближалась команда спасателей».