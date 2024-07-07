7 июля 1989 года Горбачев разрешил странам Варшавского договора идти своим путем

А за несколько месяцев до этого СССР при поддержке союзников по ОВД силой подавил «Пражскую весну» — политические и экономические реформы в Чехословакии. Жертвами ввод войск в Чехословакию или операции «Дунай» стали более 100 военнослужащих СССР и других стран ОВД, а также более 100 чехов и словаков. Подобным образом еще в 1953 и 1956 годах советские войска жестко подавили восстания в Берлине и Венгрии.