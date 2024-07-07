Пермяки пожаловались на давку и сокращение количества автобусов до Закамска

Жители Перми пожаловались на давку и сокращение числа автобусов до Закамска.
Сообщение о неудобствах при поездках из центра города появилось в сообществе «ЧП ДТП Пермь» вечером 5 июля. На опубликованной фотографии видно автобус, полностью заполненный людьми. По словам автора публикации, давка образовалась в транспорте маршрута № 80.
«Просто крик души уже! Невозможно уехать ни на работу, ни вернуться с работы. В летний период их стало ещё меньше. На конечной остановке “Рынок” люди дерутся, чтобы залезть в автобус», — сообщается в публикации.
По словам автора поста, аналогичная ситуация происходит с автобусами маршрутов № 6, 15 и 60. На фотографии видно, что несмотря на заполненность автобуса, часть пассажиров стоит возле транспорта и не может попасть в него.
«Почему добавляют столько бесполезных маршрутов, которые ходят каждые две минуты пустые? Почему не добавить в те районы, где действительно невозможно влезть в автобус?» — жалуются пермяки.