Певице Жанне Фриске 8 июля могло бы исполниться 50 лет

«То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. При этом мы хотим прекратить любые спекуляции и считаем, что поклонники и неравнодушные к Жанне люди имеют право знать правду. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой. В ближайшем будущем мы бы хотели воздержаться от комментариев для того, чтобы вскоре вернуться к вам, я надеюсь, с хорошими новостями. А сейчас просим дать нам сосредоточиться на единственно главном — здоровье и жизни Жанны. Пожелайте нам добра», — написал он на официальном сайте артистки.