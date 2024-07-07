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Сотрудники МЧС и лесничества Иркутской области очистили 13 км лесополосы от мусора

Акцию по очистке мусора провели на Качугском тракте.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС России и представители Иркутского лесничества провели профилактическую акцию по очистке от мусора, отходов лесопиления и валежника придорожной зоны на Качугском тракте в Иркутском районе. Специалисты вывезли 3 самосвала мусора с 13 километров лесополосы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— Леса возле населенных пунктов постепенно превращаются в свалки. Помимо гор пластиковых бутылок, бытового мусора, битого стекла, залежей древесных опилок, мы находим в лесу сломанные унитазы или облезлую старую мебель. Несанкционированные свалки увеличивают риск возникновения природных пожаров, — говорится в сообщении.

Большой проблемой также становятся и отходы, от которых избавляются недобросовестные предприниматели. Это строительный мусор, содержимое ассенизаторских машин. Воздействие загрязняющих веществ приводит к серьезным экологическим последствиям. В ведомстве напомнили, что за избавление от мусора таким образом законом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.