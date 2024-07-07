Сотрудники МЧС и лесничества Иркутской области очистили 13 км лесополосы от мусора

Большой проблемой также становятся и отходы, от которых избавляются недобросовестные предприниматели. Это строительный мусор, содержимое ассенизаторских машин. Воздействие загрязняющих веществ приводит к серьезным экологическим последствиям. В ведомстве напомнили, что за избавление от мусора таким образом законом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.