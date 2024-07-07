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Новая рабочая неделя в Омской области начнется с сухой и жаркой погоды

Небольшой дождь пройдет лишь местами в понедельник.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Новая рабочая неделя в Омской области начнется с умеренно жаркой и сухой погоды. О том, какая будет погода в Омске 8—10 июля 2024, рассказали омские синоптики.

Погода в Омске на 8 июля 2024

В понедельник ночью термометр покажет от +11 до +16 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 8−13 метров в секунду.

Погода в Омске на 9 июля 2024

Во вторник изменений в погоде не ожидается: будет сухо и жарко. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16, днем — от +22 до +27 градусов. Осадков в течение не ожидается. Скорость ветра составит 8−13 м/с.

Погода в Омске на 10 июля 2024

В среду в ночные часы столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов. Днем будет от +23 до +28 градусов. Осадки обойдут Омскую область стороной. Скорость ветра составит 7−12 м/с.