В Новосибирске ДПСники помогли беременной доехать до роддома

— Он был с супругой. У его жены были схватки, и они боялись не успеть доехать до больницы из-за пробок. Сотрудники ДПС сообщили о том, что поехали сопровождать автомобиль в дежурную часть, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.