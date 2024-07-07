В Новосибирске ДПСники помогли беременной доехать до роддома

Сотрудники новосибирского ГИБДД помогли беременной женщине доехать до роддома. Они патрулировали Бугринский мост в сторону улицы Ватутина. К ним подошел мужчина и попросил сопроводить его машину до больницы.
— Он был с супругой. У его жены были схватки, и они боялись не успеть доехать до больницы из-за пробок. Сотрудники ДПС сообщили о том, что поехали сопровождать автомобиль в дежурную часть, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В больнице женщину встретили врачи. У нее родился мальчик.
— Родители выражают искренние слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции, — уточнили в ведомстве.