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В Новосибирске ДПСники помогли беременной доехать до роддома

У женщины были схватки, и она боялась не успеть в больницу из-за пробок.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники новосибирского ГИБДД помогли беременной женщине доехать до роддома. Они патрулировали Бугринский мост в сторону улицы Ватутина. К ним подошел мужчина и попросил сопроводить его машину до больницы.

— Он был с супругой. У его жены были схватки, и они боялись не успеть доехать до больницы из-за пробок. Сотрудники ДПС сообщили о том, что поехали сопровождать автомобиль в дежурную часть, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В больнице женщину встретили врачи. У нее родился мальчик.

— Родители выражают искренние слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции, — уточнили в ведомстве.

ГИБДД