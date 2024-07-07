В Перми завершили строительство последнего дома долгостроя ЖК «Весна»

Застройщик успел построить один дом жилого комплекса, три дома на ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25 остались недостроенными. В 2021 году после обследования трех проблемных домов приняли решение об их достройке, чтобы 426 дольщика могли заселиться в свои квартиры. В начале 2024 года региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства завершил возведение домов на ул. Переселенческой.