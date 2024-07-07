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В Перми завершили строительство последнего дома долгостроя ЖК «Весна»

В эксплуатацию ввели проблемный дом на улице Углеуральской, 25.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Дзержинском районе Перми завершили строительство всех домов в ЖК «Весна». На ул. Углеуральской, 25 ввели эксплуатацию последний из четырех домов жилого комплекса. Дольщики ЖК «Весна» ждали завершение долгостроя более шести лет.

Ключи от долгожданных квартир 138 дольщиков начнут передавать с 9 июля. Новоселы заселят 160 квартир 18-этажного дома.

В краевом правительстве отметили, что дольщикам направили уведомления о завершении строительства дома и открытии записи на приемку жилья, идет составление графика по передаче помещений.

Строительство ЖК «Весна» в Перми в 2014 году начала компания «КД-Девелопмент», которая входила в группу «Камская долина». В марте 2018 года в отношении застройщика ввели процедуру внешнего наблюдения.

Застройщик успел построить один дом жилого комплекса, три дома на ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25 остались недостроенными. В 2021 году после обследования трех проблемных домов приняли решение об их достройке, чтобы 426 дольщика могли заселиться в свои квартиры. В начале 2024 года региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства завершил возведение домов на ул. Переселенческой.

В Перми остается незавершенным строительство еще четырех жилых домов.

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