В Перми завершили строительство последнего дома долгостроя ЖК «Весна»

В Дзержинском районе Перми завершили строительство всех домов в ЖК «Весна». На ул. Углеуральской, 25 ввели эксплуатацию последний из четырех домов жилого комплекса. Дольщики ЖК «Весна» ждали завершение долгостроя более шести лет.
Ключи от долгожданных квартир 138 дольщиков начнут передавать с 9 июля. Новоселы заселят 160 квартир 18-этажного дома.
В краевом правительстве отметили, что дольщикам направили уведомления о завершении строительства дома и открытии записи на приемку жилья, идет составление графика по передаче помещений.
Застройщик успел построить один дом жилого комплекса, три дома на ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25 остались недостроенными. В 2021 году после обследования трех проблемных домов приняли решение об их достройке, чтобы 426 дольщика могли заселиться в свои квартиры. В начале 2024 года региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства завершил возведение домов на ул. Переселенческой.
В Перми остается незавершенным строительство еще четырех жилых домов.