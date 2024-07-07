В Красноярске выросли цены на бензин

В Красноярске вновь выросла стоимость бензина. Об этом сообщает kras.mk.ru.
С начала лета рост цен на топливо составил от 2 до 4 рублей.
Так, на заправке «КНП» литр АИ-95 стоит 55,6 рубля. С конца весны стоимость выросла на 3,5 рубля.
На АЗС «Газпромнефть» и «25 часов» АИ-95 стоит 54,95 и 54,5 рубля за литр соответственно, что примерно на два рубля дороже, чем было в конце весны.
Стоимость топлива увеличилась и на некоторых других АЗС.
Наиболее дешёвый бензин, на данный момент в АЗС «Олмал» — 52,9 рубля за литр.
Ранее сообщалось о росте цен на бензин на одной из заправочных сетей на три рубля.