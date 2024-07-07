В восемнадцать многоквартирных домов Челябинска вернули горячую воду

Здесь вели работы из-за аварийных ситуаций. В администрации попросили жильцов других домов, где продолжаются устранения неполадок, отнестись к временным неудобствам с пониманием. Узнать о сроках восстановления водоснабжения можно в колл-центре «УСТЭК» — 246−40−00, а также в МУП «ЧКТС», которая обслуживает северную зону Металлургического района и локальные котельные в поселках города, по номерам телефона: + 7 (351) 723−01−81 , 200−20−82 (83,84,85).