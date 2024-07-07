В восемнадцать многоквартирных домов Челябинска вернули горячую воду

В мэрии Челябинска рассказали о подаче горячего водоснабжения в 18 многоквартирных домов. Речь идет о домах № 99б, 101а, 102 по улице Братьев Кашириных, домах № 45 и 47 по улице Гагарина, домах № 30, 32, 34, 36а по Университетской набережной, также таких адресах: Громова, 7, Клары Цеткин, 11, Островского, 18, 18а, Свердловский пр-т, 14, Сони Кривой, 75, Чайковского, 70, и 70а, Шоссе Металлургов 61а.
Здесь вели работы из-за аварийных ситуаций. В администрации попросили жильцов других домов, где продолжаются устранения неполадок, отнестись к временным неудобствам с пониманием. Узнать о сроках восстановления водоснабжения можно в колл-центре «УСТЭК» — 246−40−00, а также в МУП «ЧКТС», которая обслуживает северную зону Металлургического района и локальные котельные в поселках города, по номерам телефона: +