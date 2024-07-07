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Ученые обнаружили наземную хищную планарию в районе на острове Русский

Специалисты считают, что это не только новый вид, но и род.

Источник: Соцсети

Ученые обнаружили наземную хищную планарию в районе мыса Балка на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia. Подробнее о червях рассказали в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН.

По словам сотрудников научного центра, хищные наземные планарии, или как их еще называют черви-молоты, — это эндемичная группа наземных беспозвоночных, как и пиявки оробделлы. На острове их встречали и ранее.

«Это не только новый вид, но и род. Дождливое лето для них. Обычно планарии выползают в сумерках, а сейчас у них самый сезон размножения», — рассказала ведущий научный сотрудник Лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Лариса Прозорова.

Пока что Лариса Прозорова предлагает называть их Bipaliinae gen. sp.

Напомним, ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в акватории Владивостока ученые обнаружили опасные для работы мозга микроводоросли.

флора и фауна