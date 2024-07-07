Ученые обнаружили наземную хищную планарию в районе на острове Русский

«Это не только новый вид, но и род. Дождливое лето для них. Обычно планарии выползают в сумерках, а сейчас у них самый сезон размножения», — рассказала ведущий научный сотрудник Лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Лариса Прозорова.