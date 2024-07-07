Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске не планируется массового сноса частной застройки в ближайшее время

В Генеральном плане развития Минска предусмотрены как сохранение индивидуальной застройки, так и трансформация данных территорий. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», рассказал в программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

— Городские власти, частные инвесторы, застройщики сталкиваются с проблемой компенсации имущества, подлежащего сносу. Здесь есть определенные трудности, связанные как с нюансами законодательства, так и с нежеланием людей расставаться с обустроенными, обжитыми местами. Человеческий фактор присутствует, и порой реализация имущественных прав граждан и снос идут очень трудно, — отметил председатель комитета. — Потому сегодня мы больше нацелены на то, чтобы под размещение объектов жилищного и гражданского строительства трансформировать территории коммунально-обслуживающих и производственных зон.

Однако это не означает, что все усадьбы останутся.

— Отдельные усадебные территории точечно будут трансформироваться и застраиваться. Однако массового сноса частной застройки в ближайшее время не предвидится, — отметил В. Гутько.