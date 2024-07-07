В Минске не планируется массового сноса частной застройки в ближайшее время

— Городские власти, частные инвесторы, застройщики сталкиваются с проблемой компенсации имущества, подлежащего сносу. Здесь есть определенные трудности, связанные как с нюансами законодательства, так и с нежеланием людей расставаться с обустроенными, обжитыми местами. Человеческий фактор присутствует, и порой реализация имущественных прав граждан и снос идут очень трудно, — отметил председатель комитета. — Потому сегодня мы больше нацелены на то, чтобы под размещение объектов жилищного и гражданского строительства трансформировать территории коммунально-обслуживающих и производственных зон.
Однако это не означает, что все усадьбы останутся.
— Отдельные усадебные территории точечно будут трансформироваться и застраиваться. Однако массового сноса частной застройки в ближайшее время не предвидится, — отметил В. Гутько.