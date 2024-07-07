Главный аэропорт Милана будет назван в честь Сильвио Берлускони

Как сообщает AFP, это решение, однако, оказалось не по вкусу левоцентристскому мэру мегаполиса Беппе Сала. Он делает акцент на постановлении, согласно которому здания и общественные площади могут быть переименованы во имя личности только спустя 10 лет после его смерти. В прошлом месяце городской совет Милана заблокировал план по переименованию площади в честь Берлускони.