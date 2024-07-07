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Редкие золотистые жужелицы появились в Новосибирске

Насекомое обычно обитает на юге России в Средней Азии.

Источник: VN.ru

В Новосибирске были замечены редкие жуки — золотистые жужелицы. Об этом сообщает портал VN.ru.

По данным издания, жители Новосибирска заметили необычное насекомое на улице Римского-Корсакова. Жук шумно и быстро передвигался по асфальту.

Как отметил кандидат биологических наук Алексей Яновский, это редкая золотистая жужелица, которая обитает на юге России и в Средней Азии.

«Сам я таких не встречал. Чаще черные с фиолетовым оттенком и каймой вокруг надкрылий. Золотистые жужелицы обитают только на юге России и в Средней Азии», — заявил биолог.

По словам эксперта, насекомое могло попасть в Новосибирск вместе с южными фруктами. Золотистая жужелица — хищник. Насекомое поедает беспозвоночных на почве и верхнем слое, для сада и огорода это полезный жук.

флора и фауна