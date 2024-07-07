Редкие золотистые жужелицы появились в Новосибирске

В Новосибирске были замечены редкие жуки — золотистые жужелицы. Об этом сообщает портал VN.ru.
По данным издания, жители Новосибирска заметили необычное насекомое на улице Римского-Корсакова. Жук шумно и быстро передвигался по асфальту.
Как отметил кандидат биологических наук Алексей Яновский, это редкая золотистая жужелица, которая обитает на юге России и в Средней Азии.
«Сам я таких не встречал. Чаще черные с фиолетовым оттенком и каймой вокруг надкрылий. Золотистые жужелицы обитают только на юге России и в Средней Азии», — заявил биолог.
По словам эксперта, насекомое могло попасть в Новосибирск вместе с южными фруктами. Золотистая жужелица — хищник. Насекомое поедает беспозвоночных на почве и верхнем слое, для сада и огорода это полезный жук.