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Отборочный этап Байкальского питчинга кинопроектов стартовал в Иркутской области

Победители питчинга получат средства для реализации своих проектов.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы 23-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина объявили о старте отборочного этапа Байкальского питчинга кинопроектов, который дает возможность начинающим режиссерам, сценаристам и продюсерам получить финансирование для реализации своих фильмов. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

— К участию принимаются заявки от дебютантов в возрасте до 35 лет, желающие снять игровое или документальное кино. В приоритете — проекты, которые предполагается осуществить на территории Иркутской области, в субъектах Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа или в совместно с иркутскими кинематографистами, — говорится в сообщении.

Заявки можно отправить с 8 июля по 28 августа. Шорт-лист будет объявлен 3 сентября. Защита проектов состоится 18 сентября в рамках кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина. Победители получат средства на проведение работ. Призовой фонд питчинга составляет 600 тысяч рублей.