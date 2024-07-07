Отборочный этап Байкальского питчинга кинопроектов стартовал в Иркутской области

— К участию принимаются заявки от дебютантов в возрасте до 35 лет, желающие снять игровое или документальное кино. В приоритете — проекты, которые предполагается осуществить на территории Иркутской области, в субъектах Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа или в совместно с иркутскими кинематографистами, — говорится в сообщении.