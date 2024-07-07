На Пермский край надвигаются ливни и понижение температуры воздуха

Обильные осадки пройдут на северо-западе Прикамья — Кудымкаре, Косе, Юсьве. Может выпасть более 50 мм осадков за сутки. Над остальной территории Пермского края 7 июля будет властвовать антициклон с малооблачной и умеренно жаркой погодой с температурой воздуха +26…+30 градусов. В Перми будет до +28…+30 градусов.