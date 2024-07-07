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На Пермский край надвигаются ливни и понижение температуры воздуха

Жара начнет отступать к вечеру 7 июля.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае жара начнет отступать к вечеру 7 июля. Синоптики прогнозируют вторжение холодного фронта, пройдут сильные дожди с грозами.

Обильные осадки пройдут на северо-западе Прикамья — Кудымкаре, Косе, Юсьве. Может выпасть более 50 мм осадков за сутки. Над остальной территории Пермского края 7 июля будет властвовать антициклон с малооблачной и умеренно жаркой погодой с температурой воздуха +26…+30 градусов. В Перми будет до +28…+30 градусов.

В центральных районах Прикамья, включая Пермь, дожди ожидают в ночь на понедельник, 8 июля, температура воздуха днем понизится до +23…+25 градусов.

Жара вернется уже 9 и 10 июля с ночной температурой воздуха +14…+16 градусов, дневной — до +30 градусов.

В ГИС центре ПГНИУ отмечают, с учетом ожидаемого возврата тридцатиградусной жары первая декада июля может стать самой теплой с 1989 года. Средняя температура воздуха в Перми с начала месяца превысит норму на 5,5 градусов.