Капремонт дома 1924 года постройки пройдет на улице Ленинская Слобода

«В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в этом году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет. Мастера расчистили стены здания от загрязнений, отремонтировали штукатурный слой и нанесли антигрибковый состав для защиты от влаги. Затем они приступят к ремонту архитектурных элементов — приведут в порядок рустованный цоколь, восстановят пилястры и дентикулы с иониками. Фасады окрасят. Кроме того, обновят входные группы, заменят водосточные трубы и отливы, отремонтируют откосы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работ также восстановят поврежденную стропильную систему крыши, заменят там обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом и утеплят чердачное помещение. Кроме того, проложат новую электросеть, заменят системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
Как указывается в сообщении, здание было взведено в 1924 году, а в 1953-м его достроили. Оно имеет сложную форму. Цокольный этаж рустован, два нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами. По периметру находится венчающий карниз с дентикулами и иониками.