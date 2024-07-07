Капремонт дома 1924 года постройки пройдет на улице Ленинская Слобода

«В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в этом году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет. Мастера расчистили стены здания от загрязнений, отремонтировали штукатурный слой и нанесли антигрибковый состав для защиты от влаги. Затем они приступят к ремонту архитектурных элементов — приведут в порядок рустованный цоколь, восстановят пилястры и дентикулы с иониками. Фасады окрасят. Кроме того, обновят входные группы, заменят водосточные трубы и отливы, отремонтируют откосы», — говорится в сообщении.