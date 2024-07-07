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Капремонт дома 1924 года постройки пройдет на улице Ленинская Слобода

В рамках столичной программы капитального ремонта идет обновление пятиэтажного жилого дома по адресу: ул. Ленинская Слобода, д. 7, который возвели в 1924 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в этом году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет. Мастера расчистили стены здания от загрязнений, отремонтировали штукатурный слой и нанесли антигрибковый состав для защиты от влаги. Затем они приступят к ремонту архитектурных элементов — приведут в порядок рустованный цоколь, восстановят пилястры и дентикулы с иониками. Фасады окрасят. Кроме того, обновят входные группы, заменят водосточные трубы и отливы, отремонтируют откосы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ также восстановят поврежденную стропильную систему крыши, заменят там обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом и утеплят чердачное помещение. Кроме того, проложат новую электросеть, заменят системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Как указывается в сообщении, здание было взведено в 1924 году, а в 1953-м его достроили. Оно имеет сложную форму. Цокольный этаж рустован, два нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами. По периметру находится венчающий карниз с дентикулами и иониками.

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