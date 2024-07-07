Собянин: Порядка 1,4 тыс. тонн груза доставили столичные волонтеры жителям новых территорий России

Он отметил, что волонтеры собирают и готовят к транспортировке консервы, крупы, воду, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, постельные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое. Флагманский штаб по сбору гуманитарной помощи расположен в ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. Еще 13 пунктов приема открыты в каждом городском округе, большинство из них работает ежедневно с 10:00 до 19:00.