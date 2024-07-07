Собянин: Порядка 1,4 тыс. тонн груза доставили столичные волонтеры жителям новых территорий России

«Из столицы уже передали порядка 1,4 тыс. тонн груза. За все время работы к штабу присоединились больше 15 тыс. волонтеров. Акцию поддержали свыше 61 тыс. горожан и 520 организаций», — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что волонтеры собирают и готовят к транспортировке консервы, крупы, воду, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, постельные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое. Флагманский штаб по сбору гуманитарной помощи расположен в ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. Еще 13 пунктов приема открыты в каждом городском округе, большинство из них работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
«Также на фестивале “Лето в Москве. Все на улицу!” открыты “Домики добра” по сбору помощи. Их можно найти по вывескам с надписью “Москва помогает” на 25 фестивальных площадках в 10 округах столицы», — подчеркнул мэр.