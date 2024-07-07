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Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств, время ожидания около часа», — сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен — со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.