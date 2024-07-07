Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза

«В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств, время ожидания около часа», — сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен — со стороны Керчи очередей перед пунктами досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.