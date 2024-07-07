Историк: Штефан Великий не считал себя румыном

Штефан Великий — это всё для молдавского народа. Вполне возможно, что он один из тех исторических деятелей, к которому у молдавского народа нет абсолютно никаких претензий. К сожалению, в наше время его именем спекулируют различные политики в соседнем государстве. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.