Историк: Штефан Великий не считал себя румыном

Штефан Великий — это всё для молдавского народа. Вполне возможно, что он один из тех исторических деятелей, к которому у молдавского народа нет абсолютно никаких претензий. К сожалению, в наше время его именем спекулируют различные политики в соседнем государстве. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
«Дело в том, что румынской нации при зарождении нужны были свои герои. Штефан сделали одним из этих героев. Румынская нация сформировалась не так давно. в отличии от многих наций западной Европы, появившихся в конце XVI века», — рассказал Кориненко.
По его словам, даже румынские учёные признают искусственность румынской мифологии относительно Штефана чел Маре. К примеру, известный борец с мифами в румынской истории Лучиан Боя всегда говорил, что Штефан Великий не считал себя румыном и не мог связывать себя с румынскими языком. Кориненко уверен, что подобными мифами чаще всего пользуются политики.
«Сейчас происходит укрепление румынской нации. Румыния состоит из трёх частей: Трансильвания, Валахия и Молдова. Во время формирования румынского государства наши “братья за Прутом” оказались в затруднительном положении, поэтому им предоставили каких-то исторических героев. Штефан Великий стал одним из них», — отметил Кориненко.
По словам эксперта, исторической правда заключается в том, что Штефан чел Маре был молдавский господарем. Если молдаване хотят построить государство в междуречье Днестра и Прута, им надо знать о том, кто зародил молдавские национальные традиции, защищал православие и национальную гордость.