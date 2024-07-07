Едут вдвоем и «с ветерком»: ГАИ провела рейд по самокатам (видео)

То, что езда на средствах персональной мобильности может быть действительно опасной, испытала на себе столичная блогер Ира. Девушка вечером ехала на самокате и жестко упала с него, в результате чего выбила 5 передних зубов. Нюансы внешности Ирины — не самое страшное последствие в этой истории. Хуже всего, что ей придется потратить много времени на восстановление.
«После консультации с врачами мне сказали, что на полное восстановление в моем случае нужно 3−4 года», — рассказала корреспонденту Sputnik Ира.
Девушка также призналась, что в будущем не будет ездить в темное время суток и по плохой дороге.
Нередко на столичных улицах можно увидеть, как на самокатах катаются дети, хотя по правилам управлять ими разрешено с 14 лет. Езда вдвоем или даже втроем на одном самокате — еще одно серьезное нарушение. За него можно получить штраф от 1 до 8 базовых величин.
Кроме этого, далеко не каждый «водитель» самоката соблюдает скоростной режим. Вместе с этим пешеходы и велосипедисты тоже часто нарушают ПДД, тем самым создавая аварийные ситуации.