Едут вдвоем и «с ветерком»: ГАИ провела рейд по самокатам (видео)

То, что езда на средствах персональной мобильности может быть действительно опасной, испытала на себе столичная блогер Ира. Девушка вечером ехала на самокате и жестко упала с него, в результате чего выбила 5 передних зубов. Нюансы внешности Ирины — не самое страшное последствие в этой истории. Хуже всего, что ей придется потратить много времени на восстановление.