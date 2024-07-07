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Музея в стенах «Володарки» не будет

Столичные власти рассматривали идею переезда исторического музея в стены бывшего следственного изолятора, но отказались от нее.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Городские власти думают над тем, как приспособить здание бывшего следственного изолятора на улице Володарского, сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

По информации издания «Минск-Новости», в здание бывшего следственного изолятора должен был переехать Национальный исторический музей.

«Да, действительно рассматривалась такая возможность, но от этой идеи отказались, размещение Национального исторического музея в этом комплексе не планируется», — заверил Виктор Гутько.

Так называемый Пищаловский замок был построен в Минске в 1825 году в стиле неоклассицизма. Изначально здание строилось как тюрьма, и за почти двухсотлетнюю свою историю использовалось только по назначению.

Начиная с 1953 года это было единственное место в пенитенциарной системе республики, где приводились в исполнение смертные приговоры.

В стенах «Володарки» в разные годы находились в заключении такие белорусские литераторы, как Винцент Дунин-Марцинкевич, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас.

Также в стенах Пищаловского замка был казнен революционер Иван Пулихов, покушавшийся на генерал-губернатора Павла Курлова.

выставки и музеи