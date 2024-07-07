Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7−10 дней

«Черноморнефтегаз» приступил к выполнению ремонтных работ — сформированы ремонтные бригады, организовывают доставку необходимых строительных материалов. Предварительно период восстановительных работ составит порядка 7−10 суток, — говорится в сообщении.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.
Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.
В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 «квадратов».