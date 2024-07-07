325 конкурсантов из Краснодарского края, а также более 300 делегатов из других регионов России приняли участие в завершившемся в сочинском поселке Лазаревское Всероссийском фольклорном фестивале "Кубанский казачок".
В этом черноморском поселке творческий форум народных певцов и танцоров получил постоянную прописку еще 26 лет назад. С тех пор Центр национальных культур имени Киркора Мазлумяна стал штаб-квартирой фестиваля и главной сценической площадкой для его участников. Старт "Кубанскому казачку" дал художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист и Герой Труда России Виктор Захарченко. Он создатель, идейный вдохновитель и бессменный председатель жюри фестиваля.
- Фольклорные традиции соединяют поколения людей, а наш фестиваль объединяет не только казаков, но и людей разных национальностей, - сказал Виктор Гаврилович. - Мы один народ и вместе делаем невероятно важное, полезное, государственное дело. Ведь сила России - в многонациональности. Мы живем в очень сложное, тревожное время. И сейчас тем более должны быть все вместе, поддерживать наши духовные и культурные традиции. Они нам всегда помогали в трудную минуту и указывали дорогу, подсказывали, как жить и куда идти дальше.
Виктор Гаврилович возглавил хор полвека назад. Завершившийся фестиваль был посвящен этой юбилейной дате, а также Году семьи. В течение трех дней самодеятельные артисты соревновались в песенном и танцевальном мастерстве. На сцене выступали конкурсанты разного возраста и уровня профессионализма, но всех объединяла любовь к своей стране и готовность единым фронтом встать на ее защиту. И когда коллектив с 45-летней историей - образцовый народный ансамбль "Кубаночка" из республики Адыгея - исполнил знаменитый марш Василия Агапкина "Прощание славянки"- все члены жюри поднялись с мест и аплодировал стоя
Один из конкурсных дней был посвящен танцевальным коллективам. В этом году их было 35, все - просто кладезь талантов. Из Севастополя вновь приехал замечательный хореографический ансамбль "Калейдоскоп" в составе 105 танцоров. И так же, как в прошлом году, бравые морячки в свободные от конкурсных показов дни выступали прямо на улице, радуя житель и гостей курорта зажигательными танцами.
Инструментальные коллективы показали свое мастерство в третий конкурсный день. Шквал аплодисментов собрал ансамбль ложкарей "Сюрприз" из кубанского города Лабинска, народный коллектив саратовских гармоник "Озорные переборы" и ансамбль дуалистов "Горцы" из Сочи. Из далекого Новосибирска свои лучшие номера привезли артисты коллектива русских народных инструментов "Русский сувенир". В Лазаревском сибиряки вступили в творческое соперничество с ансамблями "Славяне" и "Украинские музыки", выступавшими на сцене родного ДК.
Традиционно "Кубанский казачок" завершился Гала-концертом и яркой церемонией награждения победителей.. Обладателем гран-при стал образцовый ансамбль народной песни "Кубаночка" Тимирязевского сельского Дома культуры Республики Адыгея. По итогам конкурса жюри также определило победителей в семи номинациях. Так, дипломом "За преданность фестивалю" был отмечен сочинский коллектив "Украинские музыки" (руководитель Александр Притулов),диплом "За лучшую хормейстерскую работу" получил майкопский ансамбль "Долина (руководитель Нина Ефремова). Победителем в номинации "За высокое исполнительское мастерство" стал Антон Браславский, солист хореографического ансамбля "Калейдоскоп" из Севастополя.
Впервые в этом году для победителей и лауреатов творческого конкурса были предусмотрены вознаграждения в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Денежные сертификаты были вручены руководителям лучших фольклорных коллективов Адыгеи, Кубани, Крыма, Пензы и Сибири.