- Фольклорные традиции соединяют поколения людей, а наш фестиваль объединяет не только казаков, но и людей разных национальностей, - сказал Виктор Гаврилович. - Мы один народ и вместе делаем невероятно важное, полезное, государственное дело. Ведь сила России - в многонациональности. Мы живем в очень сложное, тревожное время. И сейчас тем более должны быть все вместе, поддерживать наши духовные и культурные традиции. Они нам всегда помогали в трудную минуту и указывали дорогу, подсказывали, как жить и куда идти дальше.