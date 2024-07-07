«К 18 часам лучше оказаться дома»: Циклон «Делия» принесет в Петербург жару, грозу и град

К Петербургу приближается циклон DELIA, который сначала принесет в Северную столицу жару, а потом ливни и шквалистый ветер. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По словам эксперта, большую часть дня 7 июля в Петербурге будет стоять жара, а затем придет холодный атмосферный фронт.
— Отличная жаркая погода с температурами +25…+30 гр. будет резко меняться с прохождением холодного атмосферного фронта вечером, — рассказал Колесов. — Мы попадаем под влияние циклона DELIA, сначала оказавшись в его теплом секторе, затем в зоне холодного атмосферного фронта.
Атмосферный фронт будет двигаться с запада Ленинградской области. Сначала под удар непогоды попадет Выборг, затем Санкт-Петербург.
— Прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра более 20 м/с. Как всегда всё очень локально, но пройдет через все западные районы области и приблизится к Санкт-Петербургу к 17−20 часам, — уточнил Колесов. — Так что сегодня в эту жаркую погоду будьте внимательны и не забывайте про вечер, лучше к 18 часам оказаться дома, мало ли где деревья завалит.
Кстати, по мере продвижение фронта на восток, сила стихии будет ослабевать.