«К 18 часам лучше оказаться дома»: Циклон «Делия» принесет в Петербург жару, грозу и град

— Прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра более 20 м/с. Как всегда всё очень локально, но пройдет через все западные районы области и приблизится к Санкт-Петербургу к 17−20 часам, — уточнил Колесов. — Так что сегодня в эту жаркую погоду будьте внимательны и не забывайте про вечер, лучше к 18 часам оказаться дома, мало ли где деревья завалит.