Пьяного подростка за рулем автомобиля задержали в Куйтунском районе

Оказалось, что управлял автомобилем 16-летний местный житель. Проведенная процедура медосвидетельствования показала, что водитель был пьян. Кроме того, в салоне легковушки находились пассажиры в возрасте от 15 до 19 лет. В отношении подростка, а также его матери полицейскими составлено несколько административных материалов, также к ответственности привлечена 19-летняя пассажирка авто, которая передала управление автомобиля лицу в состоянии алкогольного опьянения. Проверку по факту произошедшего инцидента контролирует прокуратура Куйтунского района.