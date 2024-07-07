Пьяного подростка за рулем автомобиля задержали в Куйтунском районе

Полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого подростка в Куйтунском районе, который пытался скрыться от них на машине. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и прокуратуры Иркутской области.
— Находясь на патрулировании, госавтоинспекторы обратили внимание на отечественную легковушку, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге. Инспекторы предприняли попытку остановить автомобиль. Однако нарушитель проигнорировал просьбу сотрудников и попытался скрыться, — говорится в сообщении.
В ходе погони инспекторы не раз призывали водителя остановиться. Однако молодой человек только увеличивал скорость. Тогда полицейским пришлось применить огнестрельное оружие и прострелить колесо машины.
Оказалось, что управлял автомобилем 16-летний местный житель. Проведенная процедура медосвидетельствования показала, что водитель был пьян. Кроме того, в салоне легковушки находились пассажиры в возрасте от 15 до 19 лет. В отношении подростка, а также его матери полицейскими составлено несколько административных материалов, также к ответственности привлечена 19-летняя пассажирка авто, которая передала управление автомобиля лицу в состоянии алкогольного опьянения. Проверку по факту произошедшего инцидента контролирует прокуратура Куйтунского района.