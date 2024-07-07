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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в г. Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении ведомства.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.

В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

«Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности», — поясняют в чрезвычайном ведомстве.

Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», — обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.

МЧС