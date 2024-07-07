Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

В Мадриде в возрасте 95 лет умерла первая и единственная законная жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт, сообщил ее внук, Фидель Антонио Кастро Смирнов в X.
«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал он.
Мирта Диас-Баларт родилась в семье мэра города Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта и его супруги Америки Гутиеррес. Несколько членов семьи Диас-Баларт были влиятельными политиками при свергнутом позже Кастро президенте Кубы Фульхенсио Батисте.
Диас-Баларт познакомилась с Фиделем Кастро во время учебы в Гаванском университете, где изучала философию и литературу. В 1948 году они поженились, в 1949-м у них родился сын Фидель, который известен как Фиделито (покончил с собой в 2018 году). После бегства Кастро с Кубы в 1955-м после неудачных попыток переворота Диас-Баларт развелась с ним.
Какое-то время она с сыном жила в США. Однажды она отправила Фиделито для встречи с отцом в Мехико, однако тот потом не разрешил сыну уехать, поэтому Диас-Баларт наняла команду, которая похитила мальчика и вывезла его на Кубу, пишет The Washington Post.
Позже она вышла замуж за Эмиля Нуньеса Бланко — сына кубинского представителя в ООН Эмилио Нуньеса Портуондо — и бежала в Испанию, где обосновалась в 1959 году. У них родились две дочери.
Фиделито тем временем отправили учиться в СССР. В 1974-м он окончил физический факультет МГУ и получил диплом физика-ядерщика. Во время учебы в Москве он женился на русской девушке Ольге Смирновой, у них родились трое детей, затем пара развелась. Вернувшись на родину, Фидель Кастро Диас-Баларт возглавил комиссию по атомной энергии Кубы и был ее руководителем вплоть до распада СССР в 1992 году, позднее стал помощником министра промышленности Кубы, а в последние годы был советником по науке в государственном совете и занимал пост вице-президента Академии наук Кубы, передавала Би-би-си. В 2018 году он покончил с собой.
Как пишет El Nuevo Herald, Мирта Диас-Баларт поддерживала хорошие отношения с сыном и время от времени приезжала к нему в Гавану. Поездки организовывал младший брат Фиделя Кастро Рауль, который в 2008 году стал председателем Госсовета Кубы и Совета министров. В частности, Диас-Баларт была в кубинской столице в 2006 году, когда было объявлено, что из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро передал полномочия группе из семи человек во главе с его братом.
«Я несколько раз ездила в Гавану, чтобы побыть со своим сыном, но больше никогда не видела Фиделя и не разговаривала с ним», — рассказывала Диас-Баларт, добавив, что смерть бывшего кубинского лидера в 2016 году опечалила ее.