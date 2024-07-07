Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

Фиделито тем временем отправили учиться в СССР. В 1974-м он окончил физический факультет МГУ и получил диплом физика-ядерщика. Во время учебы в Москве он женился на русской девушке Ольге Смирновой, у них родились трое детей, затем пара развелась. Вернувшись на родину, Фидель Кастро Диас-Баларт возглавил комиссию по атомной энергии Кубы и был ее руководителем вплоть до распада СССР в 1992 году, позднее стал помощником министра промышленности Кубы, а в последние годы был советником по науке в государственном совете и занимал пост вице-президента Академии наук Кубы, передавала Би-би-си. В 2018 году он покончил с собой.