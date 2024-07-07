40-градусную жару обещают синоптики в Волгоградской области

Адское пекло продолжается в Волгоградской области. Новая рабочая неделя начнется с сорокоградусной жары. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, в понедельник, 8 июля, возможны осадки.
— Ночью местами небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Местами порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду, — уточнили синоптики.
Ночью в Волгоградской области ожидается +20…+25º (при прояснении до +15º), днем +30…+35º, местами до +39º. В городе-герое ночью будет +22…+24º, днем +34…+36º.