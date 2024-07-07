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Никки Сикс заявил, что готов увидеть Mötley Crüe в виде аватаров

Басист и главный автор песен глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сикс рассказал о своей любви к технологиям и отметил, что не против создания шоу аватаров с его коллективом. Артист считает, что это отличная возможность для группы «продолжать жить ради следующих поколений».

Источник: Звук

Басист и главный автор песен глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сикс рассказал о своей любви к технологиям и отметил, что не против создания шоу аватаров с его коллективом. Артист считает, что это отличная возможность для группы «продолжать жить ради следующих поколений».

Говоря о технологиях, музыкант отметил, что ему нравятся разработки, помогающие артистам реализовать творческие задумки. Он привел в пример клип Mötley Crüe «Dogs Of War», снятый с использованием CGI-технологий. Ролик вышел в этом апреле.

Как пишет Blabbermouth, Сикс осознает, что однажды ни его, ни его коллег по группе не будет существовать. Поэтому он готов к созданию голограмм, «когда наступит нужный момент».

Сейчас шоу с аватарами есть у шведского поп-коллектива ABBA. В разработке также находится аналогичная программа с участием группы KISS.