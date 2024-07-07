Никки Сикс заявил, что готов увидеть Mötley Crüe в виде аватаров

Басист и главный автор песен глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сикс рассказал о своей любви к технологиям и отметил, что не против создания шоу аватаров с его коллективом. Артист считает, что это отличная возможность для группы «продолжать жить ради следующих поколений».