Полепим и поплаваем. Куда сходить с ребёнком летом в Ростове?

Летом растущий детский организм так и просит активности под греющим солнцем.
Куда можно отправиться с ребёнком в Ростове, Rostov.aif.ru рассказала местный гид, член Клуба донских экскурсоводов Юлия Плетнёва.
Брызги и горки.
Первым делом Юлия советует ростовским семьям отправляться с детьми в аквапарк. В донской столице есть несколько таких заведений, в которых получить удовольствие смогут как взрослые, так и дети.
В некоторые аквапарки города даже едут туристы из других населённых пунктов. А также есть специальный аквапарк для малышей, расположенный в Западном жилом массиве. Кроме того, не стоит забывать и об открытых бассейнах в гостиничных комплексах.
Весело и познавательно.
Ростовский зоопарк считается одним из самых больших не только в России, но и в Европе. Его площадь — 60 гектаров. Коллекция насчитывает почти семь с половиной тысяч особей.
Здесь можно увидеть слонов, носорогов, посетить аквариум, террариум, экзотариум, а также антропоидник и экспозицию «Животные Африки». Особенно нравятся детворе лемуры, капибары, сурикаты.
Квест-комнаты.
Современные родители хорошо знают, что такое квесты. Этот вид досуга обрёл большую популярность несколько лет назад.
Дети объединяются в группу, в которой обычно от трёх до пяти человек, а после в закрытом помещении выполняют задания на логику и смекалку. Такие игры учат ребят работать в команде, развивают когнитивные навыки. А ещё это очень увлекательно, ведь организаторы придумывают сценарии с неожиданными поворотами. Популярны и игры, созданные по мотивам известных произведений для детей.
«В Ростове хорошие квест-комнаты, в том числе семейные и детские. Их посещали и гости из других регионов, при этом отмечая высокий уровень организации игры, качественную проработку персонажей, оригинальные сюжетные линии», — прокомментировала Юлия Плетнёва.
Например, в квест-комнате ребёнок может почувствовать себя гениальным сыщиком или настоящим супергероем.
Лепим из глины.
«Если хочется не только развлечься, но и с пользой провести время, то можно записаться на мастер-классы по гончарному мастерству или кулинарии», — советует экскурсовод.
Сейчас в Ростове открылось много школ, где детей научат готовить или лепить из глины вазы, кружки, тарелки.
Гончарные мастерские предлагают прийти на групповой мастер-класс, индивидуальное занятие, а также провести в студии день рождения. Такой досуг советуют тем мальчикам и девочкам, которые с удовольствием дома лепят из пластилина.
На такие уроки зовут мальчиков и девочек в возрасте от семи лет. Гончарная мастерская для детей — это развитие моторики и художественного восприятия действительности, возможность реализовать творческие идеи, получить удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. А для взрослых — повод расслабиться после работы и слепить себе новую кружку.
Юный повар.
Некоторые студии готовы научить детей готовить по необычным рецептам. Под руководством шеф-повара юные участники готовят основное блюдо, гарнир, десерт и напиток. А после этого соберутся вместе за большим столом, чтобы попробовать свои кулинарные шедевры.
На таких мастер-классах ребята учатся самостоятельно управляться на кухне, осваивают навык работы в команде, потому что все дети на мастер-классе заняты одним делом. Помимо этого, во время приготовления пищи развивается мелкая моторика рук, творческое мышление и эстетическое восприятие, расширяется кругозор.
Музей железнодорожной техники.
Ещё одно место в Ростове, которое профессиональный гид обязательно советует посетить с детьми, это музей железнодорожной техники, расположенный в переулке Казачьем.
Здесь есть настоящие паровозы, вагоны и другие экспонаты, рассказывающие об истории транспорта. Ребята смогут увидеть, как менялись поезда с течением времени, прикоснуться к настоящим железнодорожным механизмам и даже сфотографироваться на фоне гигантских локомотивов.
Представлено более 60 экспонатов. В их числе — 14 паровозов, многие из которых довоенного выпуска, а также два старинных пассажирских салон-вагона, 11 товарных вагонов, пять электровозов, четыре тепловоза, четыре путевые машины, кран на железнодорожном ходу, а ещё — подвижной состав, попавший в Россию в военные годы в виде трофея.