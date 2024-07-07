Полепим и поплаваем. Куда сходить с ребёнком летом в Ростове?

Дети объединяются в группу, в которой обычно от трёх до пяти человек, а после в закрытом помещении выполняют задания на логику и смекалку. Такие игры учат ребят работать в команде, развивают когнитивные навыки. А ещё это очень увлекательно, ведь организаторы придумывают сценарии с неожиданными поворотами. Популярны и игры, созданные по мотивам известных произведений для детей.