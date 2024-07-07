Харитон Агрба: У Гаджимагомедова есть козырь в бою за пояс WBA

Серебряный призер Европейских игр-2019, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба поделился с "Российской газетой" ожиданиями от титульных поединков по версии WBA с участием россиян Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова.
На турнире, который состоится 12 июля в подмосковном Серпухове, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов в главном бою шоу поспорит за вакантный титул чемпиона мира WBA в бриджервейте с китайцем Чжаном Чжаосинем. В со-главном событии вечера олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев подерется за временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом. Причем победитель этого противостояния в течение четырех месяцев должен встретиться с полноценным чемпионом WBA американцем Ламонтом Роучем.
Муслим уже пообещал на пресс-конференции, что пояс останется в России. Но ведь и китаец умеет преподносить сюрпризы. За счет чего россиян собирается побеждать?
Харитон Агрба: Чжаосинь Чжан - понятный боксер с классическим стилем, но его главное неудобство - его нестандартные удары. Не стоит забывать, что бьет он при этом сильно, что мы увидели в бою с Евгением Романовым, когда Чжан проигрывал, а потом неожиданно сильно попал и победил нокаутом (в этом поединке в феврале 2024 года на кону стояло звание претендента на титул чемпиона WBA - прим. "РГ"). Я считаю, что для Муслима важно не расслабляться, держать концентрацию и просто делать свою работу. У Гаджимагомедова есть все, чтобы победить Чжаосиня. Россиянин - техничный, сильный, обладает хорошим ударом. У Муслима интересная техника. Я говорю о сочетании необычных ударов с отличным таймингом, под это многим сложно подстроиться. Считаю, что это главный козырь Гаджимагомедова в предстоящем бою.
Согласны с Кэрроллом, что в бою между ним и Батыргазиевым нас ждет микс профессионального бокса и олимпийского? В чем сильные стороны оппонентов?
Харитон Агрба: Поединок действительно обещает быть очень интересным, возможно, даже самым зрелищным боем вечера. Это два боксера, которые не уступают ни сантиметра. Если взять Джоно Кэррола, он всегда дерется до конца. При этом у него отличная профессиональная база бокса, он был в очень серьезных передрягах в ринге. Он опытный и умеет держать темп. Альберта мы знаем как боксера высокого класса, его стиль - держать соперника в напряжении, насыпать множество ударов, доводить бои до победы, в том числе досрочно. Думаю, в этом бою для Батыргазиева главное - найти свой темп. И я верю, что Альберт его найдет.
Насколько в принципе важно, что три крупнейшие организации WBA, WBO, IBF сняли санкции с российских профи, что в России снова проводятся титульные бои?
Харитон Агрба: Первые титульные бои после перерыва - это в первую очередь история. Тот факт, что есть возможность выступать под российским флагом, у себя на родине. Для нас, для боксеров, это очень много значит. Но это еще и большая ответственность! Поэтому пожелаю ребятам удачи, хочу, чтобы у них все получилось. Мы все должны поддержать Муслима и Альберта, держать за них кулаки. Ну и просто наслаждаться хорошим боксом.