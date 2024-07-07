Харитон Агрба: У Гаджимагомедова есть козырь в бою за пояс WBA

Харитон Агрба: Чжаосинь Чжан - понятный боксер с классическим стилем, но его главное неудобство - его нестандартные удары. Не стоит забывать, что бьет он при этом сильно, что мы увидели в бою с Евгением Романовым, когда Чжан проигрывал, а потом неожиданно сильно попал и победил нокаутом (в этом поединке в феврале 2024 года на кону стояло звание претендента на титул чемпиона WBA - прим. "РГ"). Я считаю, что для Муслима важно не расслабляться, держать концентрацию и просто делать свою работу. У Гаджимагомедова есть все, чтобы победить Чжаосиня. Россиянин - техничный, сильный, обладает хорошим ударом. У Муслима интересная техника. Я говорю о сочетании необычных ударов с отличным таймингом, под это многим сложно подстроиться. Считаю, что это главный козырь Гаджимагомедова в предстоящем бою.