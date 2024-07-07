«Текстиль — в шкаф, а у двери постелить два коврика»: какие простые способы помогут избавиться от пыли быстро и надолго

Пыль в квартире и лето — уж точно два неразрывных понятия. Где открытые окна, там и слой грязи на подоконнике, и тополиный пух на полу, и куча разных других «радостей». Бурчишь себе под нос, мол, ну откуда же она снова взялась, если только вчера генералил, и снова хватаешься за тряпку. Тем временем, опытные домохозяйки делятся в сети советами, как избавиться от пыли и сократить время на уборку. Решила проверить их на практике.
«Антипыльца» — всему голова.
Окна и вентиляция — прямой путь попадания пыли в дом. Оказывается, забаррикадировать его просто — специальными сетками «Антипыль» и «Антипыльца». Выглядят, примерно как привычные противомоскитные, только размер «ячеек» гораздо меньше, сетка не такая крупная. Не особо поверила в эту магию, но ради чистоты эксперименты купила. Кстати, заказать можно даже на маркетплейсе, цена — от 700 рублей за штуку. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней эксперимента провела пальцем по подоконнику и обнаружила, что он белоснежный и гладкий. Ни пылинки! А члены семьи отметили, что в первую же ночь в комнате стало легче дышать.
И ухаживать не сложно: снял, постирал в мыльной воде (а она становится черной!), снова надел. Полчаса и дело в шляпе. За сезон — с весны до осени — процедуру можно проводить буквально пару раз, когда моете окна, при желании — чаще.
Входных ковриков — два.
Второе грязное место в доме — порог. Домохозяйки рекомендуют: использовать два коврика. Первый, рельефный, щетинистый или с ячейками, кладем за дверью, он задерживает крупный мусор, а второй, мягкий, ворсовый, при входе в дом, он впитывает оставшуюся влагу на обуви и не допускает распространения грязи с ботинок по комнатам. Я, если честно, использовала только один — тот, что у порога внутри квартиры. А когда по советам из интернета приобрела и второй, наружный, оказалось, что и правда стало гораздо чище. Протираю полы в коридоре теперь не каждый день, а пару раз в неделю. Да и в комнаты грязь из прихожей тянется меньше. Цена вопроса — 500−1500 рублей.
Вещи храним правильно.
«Не складывайте вещи стопкой, используйте органайзеры!» — читаю очередной лайфхак. Задумалась, а ведь и правда, сколько сезонных вещей, которые лежат в шкафах стопками по нескольку месяцев. А когда перетрясаешь все это добро, переходя, скажем, из весны в лето, пыль столбом стоит. И для такого случая есть различные контейнеры и боксы — для косметики, канцелярии, лекарств, проводов, книг, документов и так далее. Я первым делом разобрала одежду. Сложила джинсы и футболки в мягкий органайзер. Оказалось, еще и удобно. Теперь не нужно перебирать шкаф в поисках нужного комплекта, все на виду! И пыль так не вылетает из шкафа, стоит только открыть дверцу. Всю несезонную одежду тоже спрятала в герметичные пакеты и специальные чехлы. Цена вопроса — от 300 рублей за каждый бокс.
Современные гаджеты — в помощь.
Сократить время на уборку помогают электропомощники. Самый популярный — робот-пылесос. Давно о нем мечтала. Ведь он, как думала, убирается практически без моего участия. Не все на деле оказалось так. Да, пока готовлю ужин, Йося (да, я даже дала своему пылесосу имя) «ползает» по полу и избавляет квартиру от пыли и мелкого сора, в дополнение моет полы. Из минусов: помещение нужно заранее подготовить: убрать лишние предметы, обувь с пола, миски для животных, а еще следить за тем, чтобы он не застрял под мебелью или не зажевал шторы. Также роботы требуют заботы и обслуживания: замену комплектующих, а это деньги, и уборку их самим после уборки — мытья контейнеров, фильтров, стирки накладок, а это время. Гаджет оказался удобным, но полноценную уборку, увы, не заменил. Он способен только немного «освежить» пространство и не более. Цена вопроса: от 10−12 тысяч рублей.
Также по советам из интернета купила и увлажнитель воздуха. Начиталась, мол, сухом микроклимате частицы пыли оседают гораздо быстрее. Честно? После нескольких недель использования пыли на мебели или предметах стало не особо меньше, зато от сухости и шелушения кожи избавилась. И мне, как обладателю кошки и собаки породы померанский шпиц (очень пушистый!) еще и легче дышать стало. Шерсть теперь оседает на полу, откуда ее легко собрать. Это в плане уборки — тоже плюс. Цена вопроса — от 2000 рублей.
Третье мое приобретение — сушильная машина для белья и одежды. Квартира небольшая, поставила ее сверху на стиральную. Вот удивилась, когда обнаружила, что она не только выдает совершенно сухое белье, но еще и собирает частицы ворса, шерсти и пыли в специальный отсек с фильтром. Плюсом экономит место в доме, избавив раз и навсегда от сушильной доски, а также от перьев и ворсинок с одежды, которые после сушки непременно оказывались на полу. Цена вопроса — от 3000 рублей.
КСТАТИ.
Ковры на лето — в шкаф.
Шторы, диванные подушки, покрывала, ковры создают уют, но являются скоплением пыли. Пушистый палас просто убрала на лето в шкаф. Диванные подушки и лишние покрывала — в органайзеры и на антресоли. Тяжелые шторы из велюра заменила на легкие занавески. Как оказалось, уход за ними гораздо проще: стала чаще снимать и стирать в машинке. При этом ткань выбрала такую, что гладить не надо. А на окне на кухне заменила жалюзи, протирать в щелях которых грязь — еще та мука, — на рулонную штору. Махнул ее пару раз влажной тряпкой — и чистота!
ЭКСПЕРТНО.
Эльмира БАКИРОВА, эксперт в области клининга с 10-летним стажем:
— Избавиться от пыли навсегда невозможно, но уменьшить ее появление реально. Есть еще пара лайфхаков, которые мы используем в своей работе.
Первое — избавляться от пыли нужно только тряпками из микрофибры. Никаких старых махровых полотенец или ненужных футболок! Такие ткани только добавят беспорядка, будут оставлять за собой ворс и шерсть. Второе — сейчас есть множество различных профессиональных средств, которые помогают избавиться от пыли: спреи, полироли, концентраты. Можно использовать их, подобрав с учетом собственных предпочтений: запаха или наличия у человека аллергии на какие-то компоненты в составе. А можно применить и классические способы, которые давно себя зарекомендовали. Например, использовать обычный кондиционер для белья. Развести его в воде в соотношении 1:4 и залить в пульверизатор. Также в воду можно добавить эфирные масла, они тоже помогают задерживать появление пыли на поверхностях. К тому же, например, легкий аромат лаванды успокаивает нервную систему. Еще один бюджетный вариант — использовать для уборки раствор из трех литров воды и столовой ложки соды.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
5 секретов для поддержания чистоты.
Протирать плиту, микроволновую печь, кухонный фартук сразу после приготовления пищи.
Возвращать вещи на свои места и убираться на ходу. Например, направляясь на кухню, захватить с собой разбросанные кружки или во время чистки зубов протереть раковину.
Не убирать всю квартиру за один день, а наводить чистоту в каждой зоне или комнате один день в неделю (Понедельник — спальня, вторник — кухня).
Избавляться от ненужных вещей. Взять за правило: если вы не использовали что-то в течение года — значит оно вам не так уж и нужно.
Держать столешницы и поверхности пустыми. Они преображают пространство и облегчают уборку.