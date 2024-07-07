«Текстиль — в шкаф, а у двери постелить два коврика»: какие простые способы помогут избавиться от пыли быстро и надолго

Сократить время на уборку помогают электропомощники. Самый популярный — робот-пылесос. Давно о нем мечтала. Ведь он, как думала, убирается практически без моего участия. Не все на деле оказалось так. Да, пока готовлю ужин, Йося (да, я даже дала своему пылесосу имя) «ползает» по полу и избавляет квартиру от пыли и мелкого сора, в дополнение моет полы. Из минусов: помещение нужно заранее подготовить: убрать лишние предметы, обувь с пола, миски для животных, а еще следить за тем, чтобы он не застрял под мебелью или не зажевал шторы. Также роботы требуют заботы и обслуживания: замену комплектующих, а это деньги, и уборку их самим после уборки — мытья контейнеров, фильтров, стирки накладок, а это время. Гаджет оказался удобным, но полноценную уборку, увы, не заменил. Он способен только немного «освежить» пространство и не более. Цена вопроса: от 10−12 тысяч рублей.