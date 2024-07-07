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«АмурФест. Лето 2024» раскрасил выходные в Хабаровске: фото

В Хабаровске завершился трехдневный «АмурФест. Лето». Фестиваль стал уже визитной карточкой краевой столицы, и проводится каждый сезон. На этот раз, не смотря на жару, перед гостями расположились большая ярмарка местных мастеров, всевозможные игровые и лекционные площадки.

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А на сцене выступили знаменитые артисты и местные творческие коллективы. Как прошел последний день фестиваля — смотрите в нашем фоторепортаже. И теперь все вместе будем ждать «АмурФест. Осень»!