«АмурФест. Лето 2024» раскрасил выходные в Хабаровске: фото

В Хабаровске завершился трехдневный «АмурФест. Лето». Фестиваль стал уже визитной карточкой краевой столицы, и проводится каждый сезон. На этот раз, не смотря на жару, перед гостями расположились большая ярмарка местных мастеров, всевозможные игровые и лекционные площадки.