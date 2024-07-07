Медуниверситеты РФ и Китая договорились о взаимном признании дипломов

Кроме того, предполагается развивать сотрудничество в сфере цифровой и персонализированной медицины и другие российско-китайские проекты — это следует из совместного коммюнике по итогам юбилейного заседания Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) в Гуанчжоу, в котором приняли участие представители более 70 ведущих медицинских университетов России и Китая. Российскую делегацию возглавлял сопредседатель Ассоциации, ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко.
РКАМУ была создана 10 лет назад, и за эти годы российские и китайские медуниверситеты выполняют более 200 крупных совместных исследовательских и научных проектов ежегодно, проводят научные конференции и семинары, разрабатывают совместные образовательные программы, в том числе, программы двойного диплома для выпускников, магистрантов и аспирантов. В программах обмена и летних школах для студентов и преподавателей за время работы Ассоциации приняли участие более 10 тысяч человек.
Стороны также договорились о развитии новых направлений сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины. Речь, в частности, идет об использовании искусственного интеллекта, больших данных и других передовых технологий для улучшения качества медицины, включая персонализированные методы лечения и профилактики заболеваний, борьбу с инфекционными заболеваниями, обеспечение безопасности пищевых продуктов.
В рамках Ассоциации начнет работать Российско-Китайский центр двусторонних образовательных программ — для упрощенного обмена специалистами, взаимного признания дипломов о медобразовании, разработки программ по новым специальностям. Стороны договорились о создании ежегодного Российско-Китайского Гранта РКАМУ.
Еще одно интересное направление — создание двусторонних клинических консилиумов по наиболее важным проблемам сохранения здоровья населения обеих стран.
Справка «РГ»
Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов была создана 10 лет назад по инициативе Сеченовского Университета и Харбинского медицинского университета. За время существования Ассоциации состав ее участников вырос в пять раз — с 20 университетов в 2014 году до более 100 сейчас.