Медуниверситеты РФ и Китая договорились о взаимном признании дипломов

РКАМУ была создана 10 лет назад, и за эти годы российские и китайские медуниверситеты выполняют более 200 крупных совместных исследовательских и научных проектов ежегодно, проводят научные конференции и семинары, разрабатывают совместные образовательные программы, в том числе, программы двойного диплома для выпускников, магистрантов и аспирантов. В программах обмена и летних школах для студентов и преподавателей за время работы Ассоциации приняли участие более 10 тысяч человек.