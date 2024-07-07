Венки, гадания и огромный костер. Как под Минском отпраздновали Купальскую ночь

Прекрасные девушки в длинных народных костюмах с цветочными венками, пылающий костер, шествие с традиционными песнями, поиск чудо-папоротника — когда любой белорус слышит слово «Купалье», наверняка у него возникают именно такие ассоциации. Празднование в Строчицах максимально к ним приближено.
Едва заходишь на территорию музейного комплекса под открытым небом, сразу будто перемещаешься в прошлое, воочию наблюдая за воплощением в жизнь древнейших славянских традиций.
— Никогда раньше не была здесь на Купальскую ночь. Я в восторге, — не скрывала эмоций минчанка Инесса. — Многое знаю о традициях этого праздника, в детстве у бабушки в деревне наблюдала, как ребята прыгали через костер. Но то, что буквально в нескольких километрах от города есть такое необычное место, узнала в интернете. Очень хочется поскорее окунуться в праздничную атмосферу, посмотреть на обряды.
За купальской атмосферой далеко идти не пришлось. На территории музея развернулось целое гулянье с песнями, танцами и хороводами. Кстати, с полным погружением в атмосферу: были как люди в повседневной одежде, так и те, кто предпочел надеть традиционный белорусский костюм. Дополняли образы цветочные венки, их также использовали для гадания на суженого.
— А мне гадать не нужно, у меня в личной жизни и так все замечательно, — бодро заметила жительница столицы Валентина. — Себе венок беру скорее из-за эстетики: красиво ведь смотрится! Хочу сказать спасибо организаторам. Я уже не первый год здесь, мне есть с чем сравнивать, и могу утверждать, что Купалье в Строчицах проводят действительно на высоком уровне.
Куда же без огня! Считается, что купальское пламя уничтожает все плохое в жизни человека. Видимо, у гостей праздника негатива накопилось немало, потому что к костру выстроилась очередь из желающих. Несмотря на страх, и женщины, и мужчины, и дети прыгали через огонь с задорным смехом. Со стороны это и впрямь выглядело как мощнейший ритуал очищения от дурных мыслей и плохого настроения.
Для тех, кто вдоволь натанцевался и нагадался, организаторы предусмотрели мастер-классы по изучению купальских песен и декору из травы.
Основная магия в музее началась, когда солнце стало опускаться за горизонт. Летние ночи пока еще достаточно короткие, поэтому кромешной тьмы не было. Зато посетители полюбовались поистине чарующей картиной, как нарядные гости в лучах закатного солнца с песнями и танцами отмечали купальскую ночь. После этого самые отважные наверняка направились в ближайший лес, чтобы отыскать чудесную «папараць-кветку» — ведь традиции этой мистической ночи нельзя нарушать.