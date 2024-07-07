Венки, гадания и огромный костер. Как под Минском отпраздновали Купальскую ночь

— А мне гадать не нужно, у меня в личной жизни и так все замечательно, — бодро заметила жительница столицы Валентина. — Себе венок беру скорее из-за эстетики: красиво ведь смотрится! Хочу сказать спасибо организаторам. Я уже не первый год здесь, мне есть с чем сравнивать, и могу утверждать, что Купалье в Строчицах проводят действительно на высоком уровне.