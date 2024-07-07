На станции «Маяковская» три пары поженились накануне Дня семьи, любви и верности

«Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники отделов ЗАГС Москвы провели три тематические церемонии бракосочетания на станции “Маяковская”. Каждой семье вручили букет ромашек, которые являются символом праздника. Такие церемонии в Московском метрополитене проходят уже четвертый год в рамках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”. За это время станция “Маяковская” стала отправной точкой семейной жизни для 61 пары», — цитирует Ракову пресс-служба столичного комплекса социального развития.
Она отметила, что всего с начала 2024 года около 4 тыс. пар поженились на локациях проекта, и более 8 тыс. планируют.
Станция метро «Маяковская» превращается в Дворец бракосочетания с 2 до 4 часов ночи: на платформе устанавливают свадебный декор, а церемонию сопровождают два поезда: современный «Москва 2024» и «Номерной». «Традиционно свадьбы в метро проходят ночью, чтобы не мешать пассажирам и создать для молодоженов особенную атмосферу. Желаем молодым семьям счастья и любви!», — приводит пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.
Возможность провести торжественную церемонию на объектах транспорта появилась у столичных молодоженов в 2021 году. Бракосочетания проходят на станции «Маяковская» и Северном речном вокзале. Для регистрации брака на площадках можно лично подать заявление во Дворец бракосочетания № 1 или воспользоваться онлайн-подачей заявления только на Северный речной вокзал.