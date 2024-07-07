На станции «Маяковская» три пары поженились накануне Дня семьи, любви и верности

«Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники отделов ЗАГС Москвы провели три тематические церемонии бракосочетания на станции “Маяковская”. Каждой семье вручили букет ромашек, которые являются символом праздника. Такие церемонии в Московском метрополитене проходят уже четвертый год в рамках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”. За это время станция “Маяковская” стала отправной точкой семейной жизни для 61 пары», — цитирует Ракову пресс-служба столичного комплекса социального развития.