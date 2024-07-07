Билли Айлиш объяснила, в чем смысл названия альбома HIT ME HARD AND SOFT

Американская певица Билли Айлиш рассказала в эфире радио Energy, в чем заключается смысл названия ее нового альбома HIT ME HARD AND SOFT (2024). По словам исполнительницы, ее релиз «мягкий» и «жесткий» одновременно.
«Нельзя ударить и сильно, и слабо одновременно, но, мне кажется, что альбом именно это и делает. Он разнообразный: с одной стороны, мягкий, с другой — жесткий, в нем столько всего… И все вместе сочетается идеально», — поделилась Билли.
Артистка подчеркнула, что лонгплей важно прослушать от начала и до конца, поскольку в нем все взаимосвязано. Именно поэтому звезда решила не выпускать лид-синглов перед премьерой альбома.
Ранее Билли говорила, что хотела назвать пластинку по-другому — Patheticville. Это слово прозвучало в одном из эпизодов сериала «Офис» (2005−2013), который нравится певице.
HIT ME HARD AND SOFT вышел в мае. По традиции Билли работала над полноформатником вместе со своим братом Финнеасом.