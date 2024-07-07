Билли Айлиш объяснила, в чем смысл названия альбома HIT ME HARD AND SOFT

«Нельзя ударить и сильно, и слабо одновременно, но, мне кажется, что альбом именно это и делает. Он разнообразный: с одной стороны, мягкий, с другой — жесткий, в нем столько всего… И все вместе сочетается идеально», — поделилась Билли.