В Челябинске вернули горячую воду в 33 домах, на очереди еще семь

О сроках восстановления горячего водоснабжения и проводимых работах можно узнать в своей единой теплоснабжающей организации. Челябинск поделен на несколько зон теплоснабжения, за каждую из которых отвечают либо «УСТЭК-Челябинск» либо МУП «ЧКТС» (Северная зона Металлургического района и локальные котельные в поселках города).