В Челябинске вернули горячую воду в 33 домах, на очереди еще семь

В Челябинске коммунальщики завершили работы на поврежденных участках теплосетей, благодаря чему горячая вода накануне вернулась в 18 домов, а сегодня — еще в 15.
— Продолжаются ремонтные работы на двух объектах. По результатам горячая вода будет подана в семь жилых домов: Ачинская, 23, 25, 27, 29, 31; Новороссийская, 25; Шоссе Металлургов, 63, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Горожан, оставшихся без горячей воды, просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.
О сроках восстановления горячего водоснабжения и проводимых работах можно узнать в своей единой теплоснабжающей организации. Челябинск поделен на несколько зон теплоснабжения, за каждую из которых отвечают либо «УСТЭК-Челябинск» либо МУП «ЧКТС» (Северная зона Металлургического района и локальные котельные в поселках города).
Также имеются и локальные котельные — по Челябинску их порядка 20. Какая организация отвечает за сети и проведение испытаний и куда следует обращаться за разъяснениями, можно узнать, изучив квитанцию об оплате соответствующих коммунальных услуг.
Кол-центр «УСТЭК — Челябинск»: 246 40 00.
МУП «ЧКТС»: 723−01−81, 200−20−82 (83,84,85).