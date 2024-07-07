Челябинских автомобилистов предупредили об ограничениях движения

Стало известно о временном закрытии переезда 2109 км станции Чурилово. Это связано с капитальным ремонтом железнодорожных путей. В пресс-службе мэрии Челябинска попросили водителей быть внимательными, учитывая ограничение при планировании маршрута 8 июля с 13:30 до 15:30 и 9 июля с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 06:00. В этот период участок можно будет объехать по улице Линейной.