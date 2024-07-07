Челябинских автомобилистов предупредили об ограничениях движения

Стало известно о временном закрытии переезда 2109 км станции Чурилово. Это связано с капитальным ремонтом железнодорожных путей. В пресс-службе мэрии Челябинска попросили водителей быть внимательными, учитывая ограничение при планировании маршрута 8 июля с 13:30 до 15:30 и 9 июля с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 06:00. В этот период участок можно будет объехать по улице Линейной.
Также движение будет ограничено по улице Молодогвардейцев с 8 по 16 на участке от дома № 36 до дома № 48А в связи с работами по установке опор контактной троллейбусной сети.
Как рассказывал «МК-Челябинск», также изменил схему движения автобус № 64 в связи с ремонтом теплотрассы по улице 40-летия Победы. Автобус будет спускаться по улице Чичерина до улицы Братьев Кашириных предположительно до 8 июля.