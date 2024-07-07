Установлен новый рекорд самых точных часов в мире

Самые современные атомные часы теряют менее одной секунды за 300 миллионов лет, сообщает New-Science.ru. Это достаточно точно для многих применений. Например, для системы глобального позиционирования GPS: на спутниках установлены атомные часы, которые синхронизируют их сигналы, позволяя приемникам на земле с высокой точностью вычислять их местоположение.