С вокзала Севастополя отправился первый винный поезд

Маршрут проходит по живописным окрестностям Севастополя. Из окна видны бухты и овраги, древний пещерный монастырь и средневековая башня, долины и склоны гор, сплошь засаженные виноградниками. Это изюминка путешествия. В пути участникам тура рассказывают об истории севастопольского виноделия, которая уходит корнями во времена древнего Херсонеса.
Как говорят местные виноделы, почвы близ Севастополя идеально подходят для выращивания винных сортов винограда. Первые винодельни российской знати и предпринимателей появились здесь еще в середине XIX века. Лев Голицын для своего завода шампанских вин в Новом свете выращивал виноград в долинах рек под Севастополем.
Сейчас история повторяется. За последние 10 лет в окрестностях Севастополя открылись более 30 новых виноделен, от крупных до совсем небольших, с полным циклом производства вина от высадки лозы до розлива в бутылки. В регионе создан приоритетный проект "Терруар Севастополь", объединивший людей, которые всей душой любят свое дело.
- Мы обратились в правительство Севастополя и к руководству Крымской железной дороги с предложением сделать виноградный туристический поезд, который бы рассказал гостям со всей страны об уникальном севастопольском винодельческом терруаре, - рассказал "РГ" первый заместитель генерального директора компании "Гранд Сервис Экспресс" Павел Хильченко.
Снаружи поезд выкрашен в бордовый, "винный" цвет. В составе три вагона-ресторана с внутренней отделкой в стиле ретро. Поскольку маршрут рассчитан на один день, то от вагонов со спальными местами решили отказаться.
- У каждого вагона свой оригинальный дизайн. Мы назвали их солнечный, лавандовый и тисовый, - говорит Хильченко. - Таких вагонов-ресторанов с индивидуальным дизайном в России было выпущено около 10 штук. Раньше именно эти вагоны курсировали в поезде "Транссибирский экспресс" и предназначались для иностранных делегаций и вип-гостей. А сейчас будут ходить в Крыму.
Кроме этого, в поезде есть служебный вагон для проезда персонала, экскурсоводов и сопровождающих. А также вагон-дизель - большая дизель-генераторная установка, которая обеспечивает весь состав электричеством, в том числе систему кондиционирования и работу кухни.
В пути пассажиров поезда сопровождают сотрудники севастопольского туристско-информационного центра, а также виноделы. На авторских экскурсиях они рассказывают о вине собственного производства и проводят дегустации.
Винный поезд отправляется в 12:35 и возвращается на вокзал Севастополя в 21:35. В пути делает две остановки - Золотая балка и Инкерман. На первой пассажирам предстоит прогуляться через виноградники к винодельне с передовым оборудованием, узнать секреты выращивания винограда и производства вина. В конце лета можно даже застать сбор ягод и переработку. На второй их ждет поездка на завод марочных вин и посещение винных подвалов, где происходит выдержка продукции. Также в поезде подадут обед из местных фермерских продуктов, в том числе сыра, устриц и мидий.
Билет на винный поезд стоит 15 тысяч рублей. Удовольствие недешевое, но того стоит, считают пассажиры первого поезда. Хороший способ, например, отметить памятную дату для влюбленной пары. Есть и отдельная программа-премиум, которая обойдется в 55 тысяч рублей. Ее участники едут в вагоне-баре с меньшим числом пассажиров, для них проводят экскурсии на авторские винодельни и дегустации в форме винного казино.