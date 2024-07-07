С вокзала Севастополя отправился первый винный поезд

Винный поезд отправляется в 12:35 и возвращается на вокзал Севастополя в 21:35. В пути делает две остановки - Золотая балка и Инкерман. На первой пассажирам предстоит прогуляться через виноградники к винодельне с передовым оборудованием, узнать секреты выращивания винограда и производства вина. В конце лета можно даже застать сбор ягод и переработку. На второй их ждет поездка на завод марочных вин и посещение винных подвалов, где происходит выдержка продукции. Также в поезде подадут обед из местных фермерских продуктов, в том числе сыра, устриц и мидий.