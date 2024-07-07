В Атырау проводятся рейдовые мероприятия

За не присмотр за детьми родители привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, с начала года оштрафовано 8 родителей, передает DKnews.kz.
Ежедневно организуются и проводятся рейдовые мероприятия на водоемах. С 1 июня текущего года спасателями проведено более 500 рейдов, к административной ответственности привлечено 9 человек.
В городе Атырау ежедневно в рейдовых работах на 24 участках участвуют 100 сотрудников, а в районах области более 20 спасателей.
ДЧС напоминает, что купальный сезон в регионе не открыт! Родители объясните своим детям, что купаться опасно, и не оставляйте детей без присмотра!