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В Атырау проводятся рейдовые мероприятия

На сегодняшний день спасатели ДЧС совместно с сотрудниками полиции продолжают мероприятия по недопущению нарушений гражданами требований безопасности на воде.

Источник: Gov

За не присмотр за детьми родители привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, с начала года оштрафовано 8 родителей, передает DKnews.kz.

Ежедневно организуются и проводятся рейдовые мероприятия на водоемах. С 1 июня текущего года спасателями проведено более 500 рейдов, к административной ответственности привлечено 9 человек.

В городе Атырау ежедневно в рейдовых работах на 24 участках участвуют 100 сотрудников, а в районах области более 20 спасателей.

ДЧС напоминает, что купальный сезон в регионе не открыт! Родители объясните своим детям, что купаться опасно, и не оставляйте детей без присмотра!

МЧС