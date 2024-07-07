В Испании умерла первая жена Фиделя Кастро

Она родилась в Гаване в семье богатого кубинского политика, мэра города Банес, и изучала философию в Гаванском университете. К слову, позже ее брат стал заместителем главы МВД Кубы при диктаторе Батисте. В Гаванском университете Мирта Диас-Баларт познакомилась с Фиделем, студентом юридического факультета и популярным молодежным лидером. Они поженились в 1948 году, когда ей было 20 лет, а ему 22, несмотря на то, что семья невесты была против помолвки. Однако состоятельные родители девушки профинансировали свадьбу, и пара смогла провести медовый месяц в Майами и Нью-Йорке.