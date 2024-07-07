В Испании умерла первая жена Фиделя Кастро

Мирта Диас-Баларт Гутьеррес, первая жена покойного кубинского лидера Фиделя Кастро и мать его старшего сына, скончалась в субботу в Мадриде в возрасте 95 лет. Она была замужем за команданте в 1950-х годах и являлась матерью Фиделя ("Фиделито") Кастро Диас-Баларта, трагически ушедшего из жизни в 2018 году.
Она родилась в Гаване в семье богатого кубинского политика, мэра города Банес, и изучала философию в Гаванском университете. К слову, позже ее брат стал заместителем главы МВД Кубы при диктаторе Батисте. В Гаванском университете Мирта Диас-Баларт познакомилась с Фиделем, студентом юридического факультета и популярным молодежным лидером. Они поженились в 1948 году, когда ей было 20 лет, а ему 22, несмотря на то, что семья невесты была против помолвки. Однако состоятельные родители девушки профинансировали свадьбу, и пара смогла провести медовый месяц в Майами и Нью-Йорке.
Правда, брак Кастро и Диас-Баларт не продлился долго. Они развелись в 1955 году, когда Фидель находился в изгнании в Мексике. Диас-Баларт рассказала, что расставание произошло не только из-за революционной деятельности Кастро, но и из-за измены ее мужа с известной гаванской аристократкой Натидад Ревуэльтой, которая выделяла деньги мятежникам.
"Ну, это все та же старая история. Мужчины, вы знаете, как это бывает. При расставании не было никаких резких слов, мы расстались вежливо. Я никогда не желала им зла", - сказала Диас-Баларт, обсуждая этот вопрос в интервью испанской газете El Mundo в 2016 году после смерти Фиделя.
Диас-Баларт сочеталась вторым браком и уехала в Испанию, где прожила до конца своих дней. С тех пор она не виделась со своим первым мужем. В отличие от других родственников команданте - его сестры и внебрачной дочери Алины от Ревуэльты - она не позволяла себе оскорбительных высказываний в адрес Кастро, не упоминала о своем браке с Фиделем, несмотря на все попытки журналистов "разговорить ее". Она постоянно приезжала на Кубу, встречаясь со своим сыном.